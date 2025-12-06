Каталог компаний
Dell Technologies
Средняя общая компенсация Руководитель аппарата in United States в Dell Technologies составляет от $119K до $169K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Dell Technologies. Последнее обновление: 12/6/2025

Средняя общая компенсация

$135K - $160K
United States
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$119K$135K$160K$169K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

График вестинга

33.3%

ГОД 1

33.3%

ГОД 2

33.3%

ГОД 3

Тип акций
RSU

В Dell Technologies RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга:

  • 33.3% переходит в собственность в 1st-ГОД (33.30% ежегодно)

  • 33.3% переходит в собственность в 2nd-ГОД (33.30% ежегодно)

  • 33.3% переходит в собственность в 3rd-ГОД (33.30% ежегодно)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Руководитель аппарата в Dell Technologies in United States составляет $168,912 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Dell Technologies для позиции Руководитель аппарата in United States составляет $118,973.

