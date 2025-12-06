Каталог компаний
Delightex
Работаете здесь? Подтвердить компанию
Delightex Программный инженер Зарплаты

Средняя общая компенсация Программный инженер in Germany в Delightex составляет от €61.3K до €87.5K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Delightex. Последнее обновление: 12/6/2025

Средняя общая компенсация

$81K - $94.8K
Germany
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$70.7K$81K$94.8K$101K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Какие карьерные уровни в Delightex?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный инженер в Delightex in Germany составляет €87,534 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Delightex для позиции Программный инженер in Germany составляет €61,349.

