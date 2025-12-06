Каталог компаний
Средняя общая компенсация Административный помощник in United States в Delaware State Jobs составляет от $26.2K до $38.1K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Delaware State Jobs. Последнее обновление: 12/6/2025

Средняя общая компенсация

$29.8K - $34.6K
United States
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$26.2K$29.8K$34.6K$38.1K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Какие карьерные уровни в Delaware State Jobs?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Административный помощник в Delaware State Jobs in United States составляет $38,080 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Delaware State Jobs для позиции Административный помощник in United States составляет $26,240.

