Справочник компаний
Datacom
Datacom Зарплаты

Диапазон зарплат Datacom варьируется от $39,640 в общей компенсации в год для Аналитик по кибербезопасности на нижнем конце до $195,975 для Архитектор решений на верхнем конце.

$160K

Инженер-программист
Median $51K
Бизнес-аналитик
$99K
Служба поддержки клиентов
$50.3K

Специалист по информационным технологиям
$95.3K
Руководитель проекта
$84.2K
Аналитик по кибербезопасности
$39.6K
Архитектор решений
$196K
Технический руководитель программы
$159K
FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Datacom, — это Архитектор решений at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $195,975. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Datacom, составляет $89,777.

