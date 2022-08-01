Справочник компаний
Datacom
Работаете здесь? Заявить о своей компании
Ключевые инсайты
  • Поделитесь чем-то уникальным о Datacom, что может быть полезно другим (например, советы по интервью, выбор команды, уникальная культура и т. д.).
    • О компании

    Datacom Group Limited is an Information Technology services company, offering management and consulting, cloud services, ITO, data centre services, custom software development, and payroll services.

    https://datacom.com
    Веб-сайт
    1965
    Год основания
    6,500
    Количество сотрудников
    $500M-$1B
    Примерная выручка
    Штаб-квартира

    Получайте проверенные зарплаты на свой почтовый ящик

    Подписаться на проверенные предложения.Вы получите подробную информацию о компенсации по электронной почте. Узнать больше

    Этот сайт защищен reCAPTCHA, и применяются Политика конфиденциальности и Условия использования Google.

    Рекомендуемые вакансии

      Не найдено рекомендуемых вакансий для Datacom

    Связанные компании

    • Facebook
    • Amazon
    • Databricks
    • Pinterest
    • Spotify
    • Посмотреть все компании ➜

    Другие ресурсы