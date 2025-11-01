Каталог компаний
Databricks
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • IT-специалист

  • Все зарплаты IT-специалист

Databricks IT-специалист Зарплаты

Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Databricks. Последнее обновление: 11/1/2025

Средняя общая компенсация

₹1.84M - ₹2.22M
India
Типичный диапазон
Возможный диапазон
₹1.72M₹1.84M₹2.22M₹2.34M
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Нам нужно всего 1 еще IT-специалист заявок в Databricks чтобы разблокировать!

Пригласите друзей и коллег анонимно добавить информацию о зарплатах менее чем за 60 секунд. Больше данных означает лучшую аналитику для соискателей, таких как вы, и для всего нашего сообщества!

💰 Смотреть все Зарплаты

💪 Поделиться данными Ваша зарплата

Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Databricks RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)



Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные IT-специалист предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для IT-специалист в Databricks составляет ₹2,344,231 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Databricks для позиции IT-специалист составляет ₹1,717,755.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Databricks не найдены

Похожие компании

  • Tableau Software
  • Two Sigma
  • Scale AI
  • Carta
  • Tanium
  • Все компании ➜

Другие ресурсы