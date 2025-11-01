Каталог компаний
Databricks
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Финансовый аналитик

  • Все зарплаты Финансовый аналитик

Databricks Финансовый аналитик Зарплаты

Компенсация Финансовый аналитик in United States в Databricks составляет $146K за year для L4. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $145K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Databricks. Последнее обновление: 11/1/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Добавить данныеСравнить уровни
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L3
Financial Analyst
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$146K
$110K
$36.3K
$0
L5
Senior Financial Analyst
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
Staff Financial Analyst
$ --
$ --
$ --
$ --
Посмотреть 2 Больше уровней
Добавить данныеСравнить уровни
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Экспорт данныхПосмотреть вакансии

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Databricks RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)



Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Финансовый аналитик предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Финансовый аналитик в Databricks in United States составляет $230,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Databricks для позиции Финансовый аналитик in United States составляет $150,000.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Databricks не найдены

Похожие компании

  • Tableau Software
  • Two Sigma
  • Scale AI
  • Carta
  • Tanium
  • Все компании ➜

Другие ресурсы