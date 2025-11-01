Каталог компаний
Databricks
Медианный компенсационный пакет Обслуживание клиентов in India в Databricks составляет ₹3.62M за year.

Медианный пакет
company icon
Databricks
Senior Technical Solutions Engineer
Bengaluru, KA, India
Общая сумма в год
₹3.62M
Уровень
L5
Оклад
₹3.62M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹0
Лет в компании
2 Лет
Лет опыта
11 Лет
Какие карьерные уровни в Databricks?
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Databricks RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Обслуживание клиентов в Databricks in India составляет ₹3,618,448 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Databricks для позиции Обслуживание клиентов in India составляет ₹3,615,580.

