Databricks Бизнес-аналитик Зарплаты

Средняя общая компенсация Бизнес-аналитик in United States в Databricks составляет от $111K до $162K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Databricks. Последнее обновление: 11/1/2025

Средняя общая компенсация

$128K - $146K
United States
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$111K$128K$146K$162K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Databricks RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Бизнес-аналитик в Databricks in United States составляет $162,250 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Databricks для позиции Бизнес-аналитик in United States составляет $111,375.

