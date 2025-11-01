Каталог компаний
Databricks
Databricks Менеджер бизнес-операций Зарплаты

Компенсация Менеджер бизнес-операций в Databricks составляет $235K за year для L6. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Databricks. Последнее обновление: 11/1/2025

Средняя общая компенсация

$196K - $237K
United States
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$181K$196K$237K$252K
Типичный диапазон
Возможный диапазон
Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$235K
$149K
$64K
$22.5K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Databricks RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Менеджер бизнес-операций в Databricks составляет $252,300 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Databricks для позиции Менеджер бизнес-операций составляет $180,525.

Другие ресурсы