Компенсация Менеджер бизнес-операций в Databricks составляет $235K за year для L6. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Databricks. Последнее обновление: 11/1/2025
Средняя общая компенсация
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L6
$235K
$149K
$64K
$22.5K
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Databricks RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)