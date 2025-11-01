Каталог компаний
DAT
DAT Дата-сайентист Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Дата-сайентист in United States в DAT составляет $90K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах DAT. Последнее обновление: 11/1/2025

Медианный пакет
company icon
DAT
Data Scientist
hidden
Общая сумма в год
$90K
Уровень
L1
Оклад
$90K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Лет в компании
0-1 Лет
Лет опыта
0-1 Лет
Какие карьерные уровни в DAT?
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Дата-сайентист в DAT in United States составляет $100,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в DAT для позиции Дата-сайентист in United States составляет $90,000.

