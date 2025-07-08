Каталог компаний
DASA Зарплаты

Зарплата DASA варьируется от $7,744 общей компенсации в год для Административный помощник в нижнем диапазоне до $100,500 для Инженер-программист в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников DASA. Последнее обновление: 10/17/2025

Бухгалтер
$79.7K
Административный помощник
$7.7K
Специалист по данным
$34.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Information Technologist (IT)
$26.1K
Инженер-программист
$101K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в DASA — Инженер-программист at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $100,500. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в DASA составляет $34,334.

