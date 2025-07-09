Каталог компаний
Danieli
Danieli Зарплаты

Зарплата Danieli варьируется от $7,874 общей компенсации в год для Инженер-программист в нижнем диапазоне до $58,935 для Инженер-электрик в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Danieli. Последнее обновление: 9/8/2025

$160K

Инженер-электрик
$58.9K
Инженер-механик
$10.2K
Инженер-программист
$7.9K

Часто задаваемые вопросы

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Danieli, ir Инженер-электрик at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $58,935. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Danieli, ir $10,200.

Другие ресурсы