Медианный компенсационный пакет Инженер по обеспечению качества (QA) in Canada в D2L составляет CA$102K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах D2L. Последнее обновление: 10/7/2025

Медианный пакет
company icon
D2L
Test Developer
Kitchener, ON, Canada
Общая сумма в год
CA$102K
Уровень
L3
Оклад
CA$102K
Stock (/yr)
CA$0
Бонус
CA$0
Лет в компании
5 Лет
Лет опыта
10 Лет
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер по обеспечению качества (QA) в D2L in Canada составляет CA$145,664 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в D2L для позиции Инженер по обеспечению качества (QA) in Canada составляет CA$101,554.

