D2L
  Зарплаты
  Инженер-программист

  Фулстек-разработчик

  Canada

D2L Фулстек-разработчик Зарплаты в Canada

Компенсация Фулстек-разработчик in Canada в D2L составляет от CA$71.7K за year для L1 до CA$143K за year для L4. Медианный yearный компенсационный пакет in Canada составляет CA$97.8K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах D2L. Последнее обновление: 10/7/2025

Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции ()
Премия
L1
Software Developer I(Начальный уровень)
CA$71.7K
CA$70.4K
CA$308.6
CA$1K
L2
Software Developer II
CA$95.7K
CA$91.7K
CA$1.1K
CA$2.9K
L3
Senior Software Developer I
CA$97.9K
CA$93K
CA$2K
CA$2.9K
L4
Senior Software Developer II
CA$143K
CA$125K
CA$7.7K
CA$10.1K
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Какие карьерные уровни в D2L?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Фулстек-разработчик в D2L in Canada составляет CA$143,131 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в D2L для позиции Фулстек-разработчик in Canada составляет CA$94,137.

