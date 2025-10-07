Каталог компаний
CyberArk Бэкенд-разработчик Зарплаты в Greater Hyderabad Area

Медианный компенсационный пакет Бэкенд-разработчик in Greater Hyderabad Area в CyberArk составляет ₹2.67M за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах CyberArk. Последнее обновление: 10/7/2025

Медианный пакет
company icon
CyberArk
Software Engineer
Hyderabad, TS, India
Общая сумма в год
₹2.67M
Уровень
Senior Software Engineer
Оклад
₹2.67M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹0
Лет в компании
2 Лет
Лет опыта
6 Лет
₹13.98M

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В CyberArk RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (25.00% ежегодно)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Бэкенд-разработчик в CyberArk in Greater Hyderabad Area составляет ₹6,071,925 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в CyberArk для позиции Бэкенд-разработчик in Greater Hyderabad Area составляет ₹2,960,608.

