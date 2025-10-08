Компенсация Инженер машинного обучения in United States в CVS Health составляет от $138K за year для L2 до $192K за year для L3. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $138K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах CVS Health. Последнее обновление: 10/8/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции ()
Премия
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$138K
$125K
$0
$12.5K
L3
$192K
$168K
$0
$24K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
