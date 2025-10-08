Компенсация Бэкенд-разработчик in United States в CVS Health составляет от $112K за year для L1 до $197K за year для L5. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $121K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах CVS Health. Последнее обновление: 10/8/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции ()
Премия
L1
$112K
$107K
$0
$5.4K
L2
$122K
$113K
$48
$8.5K
L3
$140K
$129K
$0
$11K
L4
$160K
$147K
$3.8K
$9.4K
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
