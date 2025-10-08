Компенсация Health Informatics in New York City Area в CVS Health составляет от $141K за year для Data Scientist до $282K за year для Lead Director. Медианный yearный компенсационный пакет in New York City Area составляет $165K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах CVS Health. Последнее обновление: 10/8/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции ()
Премия
Data Scientist
$141K
$130K
$0
$11.3K
Senior Data Scientist I
$181K
$169K
$0
$11.8K
Senior Data Scientist II
$165K
$158K
$0
$7.5K
Lead Data Scientist
$210K
$186K
$4.4K
$18.8K
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
