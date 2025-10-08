Каталог компаний
CVS Health
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Специалист по данным

  • Health Informatics

  • Hartford & New Haven Area

CVS Health Health Informatics Зарплаты в Hartford & New Haven Area

Медианный компенсационный пакет Health Informatics in Hartford & New Haven Area в CVS Health составляет $210K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах CVS Health. Последнее обновление: 10/8/2025

Медианный пакет
company icon
CVS Health
Principal Data Scientist
Hartford, CT
Общая сумма в год
$210K
Уровень
P5
Оклад
$210K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Лет в компании
6 Лет
Лет опыта
6 Лет
Какие карьерные уровни в CVS Health?

$160K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на $30K+ (иногда $300K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Экспорт данныхПосмотреть вакансии

Внести данные

Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Специалист по данным предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Health Informatics в CVS Health in Hartford & New Haven Area составляет $292,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в CVS Health для позиции Health Informatics in Hartford & New Haven Area составляет $237,000.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в CVS Health не найдены

Похожие компании

  • Optum
  • Humana
  • Cigna
  • Aetna
  • Amwell
  • Все компании ➜

Другие ресурсы