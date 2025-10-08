Компенсация Health Informatics in Greater Chicago Area в CVS Health составляет от $127K за year для Data Scientist до $153K за year для Senior Data Scientist I. Медианный yearный компенсационный пакет in Greater Chicago Area составляет $138K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах CVS Health. Последнее обновление: 10/8/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции ()
Премия
Data Scientist
$127K
$122K
$0
$4.7K
Senior Data Scientist I
$153K
$137K
$0
$16.7K
Senior Data Scientist II
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
