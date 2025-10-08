Компенсация Health Informatics in United States в CVS Health составляет от $137K за year для Data Scientist до $286K за year для Lead Director. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $164K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах CVS Health. Последнее обновление: 10/8/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции ()
Премия
Data Scientist
$137K
$128K
$0
$9.4K
Senior Data Scientist I
$169K
$155K
$0
$13.9K
Senior Data Scientist II
$176K
$161K
$0
$15.5K
Lead Data Scientist
$211K
$186K
$5.9K
$19.3K
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
