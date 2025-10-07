Каталог компаний
Cvent
Cvent Фулстек-разработчик Зарплаты в United States

Компенсация Фулстек-разработчик in United States в Cvent составляет от $105K за year для Software Engineer I до $163K за year для Lead Software Engineer. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $114K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Cvent. Последнее обновление: 10/7/2025

Средняя Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции ()
Премия
Software Engineer I
(Начальный уровень)
$105K
$101K
$0
$4.5K
Software Engineer II
$117K
$110K
$0
$6.2K
Senior Software Engineer
$155K
$144K
$0
$11K
Lead Software Engineer
$163K
$153K
$0
$10.3K
Посмотреть 1 Больше уровней
$160K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на $30K+ (иногда $300K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Какие карьерные уровни в Cvent?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Фулстек-разработчик в Cvent in United States составляет $166,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Cvent для позиции Фулстек-разработчик in United States составляет $114,000.

