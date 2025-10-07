Компенсация Фулстек-разработчик in United States в Cvent составляет от $105K за year для Software Engineer I до $163K за year для Lead Software Engineer. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $114K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Cvent. Последнее обновление: 10/7/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции ()
Премия
Software Engineer I
$105K
$101K
$0
$4.5K
Software Engineer II
$117K
$110K
$0
$6.2K
Senior Software Engineer
$155K
$144K
$0
$11K
Lead Software Engineer
$163K
$153K
$0
$10.3K
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
