Компенсация Фулстек-разработчик in Northern Virginia Washington DC в Cvent составляет от $106K за year для Software Engineer I до $157K за year для Lead Software Engineer. Медианный yearный компенсационный пакет in Northern Virginia Washington DC составляет $108K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Cvent. Последнее обновление: 10/7/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции ()
Премия
Software Engineer I
$106K
$101K
$0
$5.4K
Software Engineer II
$121K
$113K
$0
$7.8K
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Software Engineer
$157K
$150K
$0
$7.3K
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
Данные о зарплатах не найдены
