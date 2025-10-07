Компенсация Фулстек-разработчик in India в Cvent составляет от ₹1.97M за year для Software Engineer II до ₹3.28M за year для Senior Software Engineer. Медианный yearный компенсационный пакет in India составляет ₹2.83M. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Cvent. Последнее обновление: 10/7/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции ()
Премия
Software Engineer I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹1.97M
₹1.75M
₹70.4K
₹146K
Senior Software Engineer
₹3.28M
₹2.79M
₹0
₹490K
Lead Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
