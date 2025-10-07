Каталог компаний
Cvent
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Инженер-программист

  • Фулстек-разработчик

  • India

Cvent Фулстек-разработчик Зарплаты в India

Компенсация Фулстек-разработчик in India в Cvent составляет от ₹1.97M за year для Software Engineer II до ₹3.28M за year для Senior Software Engineer. Медианный yearный компенсационный пакет in India составляет ₹2.83M. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Cvent. Последнее обновление: 10/7/2025

Средняя Уровень
Добавить данныеСравнить уровни
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции ()
Премия
Software Engineer I
(Начальный уровень)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹1.97M
₹1.75M
₹70.4K
₹146K
Senior Software Engineer
₹3.28M
₹2.79M
₹0
₹490K
Lead Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Посмотреть 1 Больше уровней
Добавить данныеСравнить уровни

₹13.98M

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на ₹2.62M+ (иногда ₹26.22M+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Экспорт данныхПосмотреть вакансии

Внести данные
Какие карьерные уровни в Cvent?

Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Инженер-программист предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Фулстек-разработчик в Cvent in India составляет ₹5,887,417 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Cvent для позиции Фулстек-разработчик in India составляет ₹2,114,682.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Cvent не найдены

Похожие компании

  • Neudesic
  • Taos
  • Symplr
  • Teads
  • LogMeIn
  • Все компании ➜

Другие ресурсы