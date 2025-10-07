Каталог компаний
Cvent
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Продуктовый дизайнер

  • UX-дизайнер

Cvent UX-дизайнер Зарплаты

Медианный компенсационный пакет UX-дизайнер in United States в Cvent составляет $110K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Cvent. Последнее обновление: 10/7/2025

Медианный пакет
company icon
Cvent
Product Designer
West McLean, VA
Общая сумма в год
$110K
Уровень
L2
Оклад
$101K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$9K
Лет в компании
2 Лет
Лет опыта
2 Лет
Какие карьерные уровни в Cvent?

$160K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на $30K+ (иногда $300K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Экспорт данныхПосмотреть вакансии

Внести данные

Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Продуктовый дизайнер предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для UX-дизайнер в Cvent in United States составляет $183,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Cvent для позиции UX-дизайнер in United States составляет $110,000.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Cvent не найдены

Похожие компании

  • Neudesic
  • Taos
  • Symplr
  • Teads
  • LogMeIn
  • Все компании ➜

Другие ресурсы