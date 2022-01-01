Справочник компаний
Cushman & Wakefield Зарплаты

Диапазон зарплат Cushman & Wakefield варьируется от $16,850 в общей компенсации в год для Развитие бизнеса на нижнем конце до $278,600 для Продажи на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Cushman & Wakefield. Последнее обновление: 8/24/2025

$160K

Бухгалтер
Median $60K
Финансовый аналитик
Median $87.2K
Руководитель проекта
Median $80K

Бизнес-аналитик
$27.5K
Развитие бизнеса
$16.8K
Аналитик данных
$75.2K
Специалист по данным
$118K
Юридический отдел
$239K
Маркетинг
$92K
Инженер по электромеханическим системам
$128K
Управляющий недвижимостью
$122K
Продажи
$279K
Инженер-программист
$186K
Технический руководитель программы
$143K
FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Cushman & Wakefield, — это Продажи at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $278,600. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Cushman & Wakefield, составляет $104,819.

