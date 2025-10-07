Каталог компаний
Cruise
Cruise Бэкенд-разработчик Зарплаты в United States

Компенсация Бэкенд-разработчик in United States в Cruise составляет от $255K за year для L3 до $710K за year для L6. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $362K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Cruise. Последнее обновление: 10/7/2025

Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции ()
Премия
L3
Software Engineer(Начальный уровень)
$255K
$154K
$53.6K
$47.2K
L4
Senior Software Engineer I
$318K
$193K
$80.9K
$44.3K
L5
Senior Software Engineer II
$371K
$204K
$122K
$45.4K
L6
Staff Software Engineer
$710K
$263K
$349K
$98.8K
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Cruise RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)

Cruise has a program called Recurring Liquidity Opportunity (RLO) to give employees liquidity on their private stock which is bought back by General Motors and other partners.



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Бэкенд-разработчик в Cruise in United States составляет $710,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Cruise для позиции Бэкенд-разработчик in United States составляет $328,000.

