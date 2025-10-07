Компенсация Бэкенд-разработчик in San Francisco Bay Area в Cruise составляет от $222K за year для L3 до $379K за year для L5. Медианный yearный компенсационный пакет in San Francisco Bay Area составляет $380K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Cruise. Последнее обновление: 10/7/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции ()
Премия
L3
$222K
$149K
$38.3K
$35.6K
L4
$317K
$191K
$79.3K
$46.2K
L5
$379K
$209K
$127K
$42.7K
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Cruise RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)
Cruise has a program called Recurring Liquidity Opportunity (RLO) to give employees liquidity on their private stock which is bought back by General Motors and other partners.