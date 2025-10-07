Каталог компаний
Cruise
Cruise Технический рекрутер Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Технический рекрутер in United States в Cruise составляет $175K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Cruise. Последнее обновление: 10/7/2025

Медианный пакет
company icon
Cruise
Technical Recruiter
San Francisco, CA
Общая сумма в год
$175K
Уровень
L4
Оклад
$175K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Лет в компании
7 Лет
Лет опыта
12 Лет
Какие карьерные уровни в Cruise?

$160K

Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Cruise RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)

Cruise has a program called Recurring Liquidity Opportunity (RLO) to give employees liquidity on their private stock which is bought back by General Motors and other partners.



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Технический рекрутер в Cruise in United States составляет $255,600 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Cruise для позиции Технический рекрутер in United States составляет $219,450.

Другие ресурсы