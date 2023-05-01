Справочник компаний
Crossover Health
Crossover Health Зарплаты

Диапазон зарплат Crossover Health варьируется от $39,322 в общей компенсации в год для Служба поддержки клиентов на нижнем конце до $154,350 для Дизайнер продукта на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Crossover Health. Последнее обновление: 8/21/2025

$160K

Инженер-программист
Median $145K
Служба поддержки клиентов
$39.3K
Маркетинг
$110K

Дизайнер продукта
$154K
FAQ

Rolul cel mai bine plătit raportat la Crossover Health este Дизайнер продукта at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $154,350. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Crossover Health este $127,723.

