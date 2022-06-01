Каталог компаний
Critical Mass
Critical Mass Зарплаты

Зарплата Critical Mass варьируется от $20,895 общей компенсации в год для Специалист по данным в нижнем диапазоне до $167,160 для Рекрутер в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Critical Mass. Последнее обновление: 9/3/2025

$160K

Инженер-программист
Median $50.8K
Маркетинг
Median $68K
Продуктовый дизайнер
Median $69.4K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Бизнес-аналитик
$44.1K
Менеджер по работе с данными
$162K
Специалист по данным
$20.9K
Рекрутер
$167K
Менеджер по разработке ПО
$87.4K
Часто задаваемые вопросы

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Critical Mass adalah Рекрутер at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $167,160. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Critical Mass adalah $68,717.

