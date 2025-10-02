Каталог компаний
Criteo
Работаете здесь? Подтвердить компанию

Специалист по данным Уровень

L3

Уровни в Criteo

Сравнить уровни
  1. L2Data Scientist I
  2. L3Data Scientist II
  3. L4Senior Data Scientist
    4. Показать 3 Больше уровней
Средняя Ежегодно Общее вознаграждение
€73,175
Базовая зарплата
€68,774
Акции ()
€727
Бонус
€3,674

€160K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на €30K+ (иногда €300K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Экспорт данныхПосмотреть вакансии
Есть вопрос? Спросите у сообщества.

Посетите сообщество Levels.fyi, чтобы общаться с сотрудниками из разных компаний, получать советы по карьере и многое другое.

Перейти сейчас!

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Criteo не найдены

Похожие компании

  • FactSet
  • Gartner
  • Quotient Technology
  • Ping Identity
  • PubMatic
  • Все компании ➜

Другие ресурсы