Медианный компенсационный пакет Финансовый аналитик in India в CRISIL составляет ₹1.09M за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах CRISIL. Последнее обновление: 10/30/2025

Медианный пакет
company icon
CRISIL
Research Analyst
Bombay, MH, India
Общая сумма в год
₹1.09M
Уровень
L01
Оклад
₹990K
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹99K
Лет в компании
2 Лет
Лет опыта
5 Лет
Какие карьерные уровни в CRISIL?
Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Последние данные о зарплатах
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Финансовый аналитик в CRISIL in India составляет ₹7,800,538 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в CRISIL для позиции Финансовый аналитик in India составляет ₹1,089,361.

