CrimsonLogic
CrimsonLogic Зарплаты

Диапазон зарплат CrimsonLogic варьируется от $57,900 в общей компенсации в год для Аналитик данных на нижнем конце до $77,723 для Менеджер по продукту на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников CrimsonLogic. Последнее обновление: 8/21/2025

$160K

Инженер-программист
Median $62.8K

Fullstack-инженер

Аналитик данных
$57.9K
Менеджер по продукту
$77.7K

FAQ

The highest paying role reported at CrimsonLogic is Менеджер по продукту at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $77,723. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at CrimsonLogic is $62,819.

