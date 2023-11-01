Справочник компаний
Crimson Education
Crimson Education Зарплаты

Диапазон зарплат Crimson Education варьируется от $49,750 в общей компенсации в год для Руководитель проекта на нижнем конце до $298,500 для Инвестиционный банкир на верхнем конце.

$160K

Получите оплату, а не используйте

Бизнес-аналитик
$54.8K
Развитие бизнеса
$65.7K
Инвестиционный банкир
$299K

Консультант по управлению
$66.7K
Руководитель проекта
$49.8K
Технический писатель
$73.2K
FAQ

Rolul cel mai bine plătit raportat la Crimson Education este Инвестиционный банкир at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $298,500. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Crimson Education este $66,168.

