CRIF Зарплаты

Диапазон зарплат CRIF варьируется от $5,886 в общей компенсации в год для Менеджер по продукту на нижнем конце до $47,773 для Специалист по данным на верхнем конце.

$160K

Развитие бизнеса
$47.7K
Специалист по данным
$47.8K
Менеджер по продукту
$5.9K

Продажи
$46.4K
Инженер-программист
$29.8K
FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в CRIF, — это Специалист по данным at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $47,773. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в CRIF, составляет $46,388.

