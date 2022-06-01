Cricut Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата Cricut варьируется от $109,450 общей компенсации в год для Аналитик данных в нижнем диапазоне до $266,325 для Менеджер по работе с данными в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Cricut. Последнее обновление: 9/3/2025

$160K

Инженер-программист
Median $150K
Аналитик данных
$109K
Менеджер по работе с данными
$266K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Специалист по данным
$118K
Маркетинг
$115K
Продуктовый дизайнер
$141K
Продуктовый менеджер
$190K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Cricut — Менеджер по работе с данными at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $266,325. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Cricut составляет $141,290.

