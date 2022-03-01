Crexi Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата Crexi варьируется от $100,500 общей компенсации в год для Продажи в нижнем диапазоне до $1,283,908 для Продуктовый менеджер в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Crexi. Последнее обновление: 9/3/2025

$160K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Аналитик данных
$118K
Продуктовый дизайнер
$167K
Продуктовый менеджер
$1.28M

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Продажи
$101K
Менеджер по разработке ПО
$221K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Crexi — Продуктовый менеджер at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $1,283,908. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Crexi составляет $167,160.

