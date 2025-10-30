Каталог компаний
Cresta
Cresta Рекрутер Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Рекрутер in Canada в Cresta составляет CA$396K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Cresta. Последнее обновление: 10/30/2025

Медианный пакет
company icon
Cresta
Recruiter
Toronto, ON, Canada
Общая сумма в год
CA$396K
Уровень
L3
Оклад
CA$146K
Stock (/yr)
CA$250K
Бонус
CA$0
Лет в компании
1 Год
Лет опыта
10 Лет
Какие карьерные уровни в Cresta?
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Cresta Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Рекрутер в Cresta in Canada составляет CA$406,298 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Cresta для позиции Рекрутер in Canada составляет CA$395,824.

Другие ресурсы