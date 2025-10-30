Каталог компаний
Cresta
Cresta Продукт-менеджер Зарплаты

Средняя общая компенсация Продукт-менеджер in United States в Cresta составляет от $205K до $293K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Cresta. Последнее обновление: 10/30/2025

Средняя общая компенсация

$235K - $275K
United States
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$205K$235K$275K$293K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Cresta Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Продукт-менеджер в Cresta in United States составляет $292,500 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Cresta для позиции Продукт-менеджер in United States составляет $205,000.

Другие ресурсы