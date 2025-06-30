Справочник компаний
Creditas
Creditas Зарплаты

Диапазон зарплат Creditas варьируется от $42,915 в общей компенсации в год для Технический руководитель программы на нижнем конце до $114,447 для Менеджер по продукту на верхнем конце.

$160K

Инженер-программист
Median $47.5K

Бэкенд-инженер

Менеджер по продукту
$114K
Технический руководитель программы
$42.9K

Ваша должность отсутствует?

Поиск всех зарплат на нашей странице компенсаций или добавьте вашу зарплату чтобы помочь разблокировать страницу.


