Credit Agricole Зарплаты

Зарплата Credit Agricole варьируется от $30,815 общей компенсации в год для Продажи в нижнем диапазоне до $191,100 для Инвестиционный банкир в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Credit Agricole. Последнее обновление: 9/12/2025

$160K

Специалист по данным
Median $70.1K
Инженер-программист
Median $44.9K
Бизнес-аналитик
$45.5K

Развитие бизнеса
$40.4K
Управление персоналом
$35.7K
ИТ-специалист
$180K
Инвестиционный банкир
$191K
Юридический отдел
$79.5K
Продуктовый менеджер
$127K
Менеджер проектов
$62.5K
Продажи
$30.8K
Архитектор решений
$47.2K
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


Часто задаваемые вопросы

