Coursera
Инженер-программист Уровень

Senior Software Engineer

Уровни в Coursera

  1. Software Engineer I
  2. Software Engineer II
  3. Senior Software Engineer
    4. Показать 3 Больше уровней
Средняя Ежегодно Общее вознаграждение
CA$174,197
Базовая зарплата
CA$169,613
Акции ()
CA$62,852
Бонус
CA$12,804

CA$225K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на CA$42.2K+ (иногда CA$422K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
