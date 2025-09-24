Каталог компаний
CosmoLex
CosmoLex Инженер-программист Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Инженер-программист in United States в CosmoLex составляет $166K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах CosmoLex. Последнее обновление: 9/24/2025

Медианный пакет
company icon
CosmoLex
Technical Lead
Raleigh-Durham
Общая сумма в год
$166K
Уровень
-
Оклад
$150K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$16K
Лет в компании
4 Лет
Лет опыта
14 Лет
Какие карьерные уровни в CosmoLex?

$160K

Последние данные о зарплатах
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-программист в CosmoLex in United States составляет $175,024 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в CosmoLex для позиции Инженер-программист in United States составляет $165,909.

