Компенсация Программный инженер in Hungary в Continental составляет от HUF 15.17M за year для Software Engineer до HUF 19.75M за year для Senior Software Engineer. Медианный yearный компенсационный пакет in Hungary составляет HUF 16.75M. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Continental. Последнее обновление: 10/28/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Associate Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Software Engineer
HUF 15.17M
HUF 15.05M
HUF 0
HUF 127K
Senior Software Engineer
HUF 19.75M
HUF 18.93M
HUF 0
HUF 817K
Staff Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
