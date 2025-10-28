Каталог компаний
Continental
Continental Программный инженер Зарплаты

Компенсация Программный инженер in Hungary в Continental составляет от HUF 15.17M за year для Software Engineer до HUF 19.75M за year для Senior Software Engineer. Медианный yearный компенсационный пакет in Hungary составляет HUF 16.75M. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Continental. Последнее обновление: 10/28/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Associate Software Engineer
(Начальный уровень)
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Software Engineer
HUF 15.17M
HUF 15.05M
HUF 0
HUF 127K
Senior Software Engineer
HUF 19.75M
HUF 18.93M
HUF 0
HUF 817K
Staff Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Block logo
+HUF 20.06M
Robinhood logo
+HUF 30.79M
Stripe logo
+HUF 6.92M
Datadog logo
+HUF 12.11M
Verily logo
+HUF 7.61M
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Зарплаты стажеров

Какие карьерные уровни в Continental?

Включенные должности

Инженер машинного обучения

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный инженер в Continental in Hungary составляет HUF 23,500,421 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Continental для позиции Программный инженер in Hungary составляет HUF 16,750,059.

Другие ресурсы