Continental
Медианный компенсационный пакет Продукт-менеджер in Germany в Continental составляет €78.1K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Continental. Последнее обновление: 10/28/2025

Медианный пакет
company icon
Continental
Product Manager
Hannover, NI, Germany
Общая сумма в год
€78.1K
Уровень
E13
Оклад
€76.8K
Stock (/yr)
€0
Бонус
€1.3K
Лет в компании
5 Лет
Лет опыта
8 Лет
Какие карьерные уровни в Continental?
Block logo
+€50.3K
Robinhood logo
+€77.2K
Stripe logo
+€17.3K
Datadog logo
+€30.3K
Verily logo
+€19.1K
Последние данные о зарплатах
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Продукт-менеджер в Continental in Germany составляет €104,214 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Continental для позиции Продукт-менеджер in Germany составляет €76,777.

