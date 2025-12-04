Каталог компаний
Common Sense Media
Common Sense Media Продукт-дизайнер Зарплаты

Средняя общая компенсация Продукт-дизайнер in United States в Common Sense Media составляет от $89.1K до $130K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Common Sense Media. Последнее обновление: 12/4/2025

Средняя общая компенсация

$102K - $117K
United States
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$89.1K$102K$117K$130K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Какие карьерные уровни в Common Sense Media?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Продукт-дизайнер в Common Sense Media in United States составляет $129,800 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Common Sense Media для позиции Продукт-дизайнер in United States составляет $89,100.

Другие ресурсы

