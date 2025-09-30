Каталог компаний
Comcast
Comcast Технический менеджер программ Зарплаты в Philadelphia Area

Медианный компенсационный пакет Технический менеджер программ in Philadelphia Area в Comcast составляет $155K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Comcast. Последнее обновление: 9/30/2025

Медианный пакет
company icon
Comcast
Technical Program Manager
Philadelphia, PA
Общая сумма в год
$155K
Уровень
L5
Оклад
$155K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Лет в компании
7 Лет
Лет опыта
15 Лет
Какие карьерные уровни в Comcast?

$160K

Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
График вестинга

15%

ГОД 1

15%

ГОД 2

15%

ГОД 3

15%

ГОД 4

40%

ГОД 5

Тип акций
RSU + Options

В Comcast RSU + Options подлежат 5-летнему графику вестинга:

  • 15% переходит в собственность в 1st-ГОД (15.00% ежегодно)

  • 15% переходит в собственность в 2nd-ГОД (15.00% ежегодно)

  • 15% переходит в собственность в 3rd-ГОД (15.00% ежегодно)

  • 15% переходит в собственность в 4th-ГОД (15.00% ежегодно)

  • 40% переходит в собственность в 5th-ГОД (40.00% ежегодно)

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU + Options

В Comcast RSU + Options подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)



Часто задаваемые вопросы

The highest paying salary package reported for a Технический менеджер программ at Comcast in Philadelphia Area sits at a yearly total compensation of $215,000. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Comcast for the Технический менеджер программ role in Philadelphia Area is $160,800.

