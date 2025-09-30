Comcast Менеджер по разработке ПО Зарплаты в Philadelphia Area

Компенсация Менеджер по разработке ПО in Philadelphia Area в Comcast составляет от $207K за year для L4 до $373K за year для L8. Медианный yearный компенсационный пакет in Philadelphia Area составляет $221K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Comcast. Последнее обновление: 9/30/2025

Средняя Компенсация по Уровень Добавить данные Сравнить уровни

Название уровня Общая сумма Базовая Акции (/yr) Премия L4 Manager $207K $161K $31.7K $14.4K L5 Senior Manager I $215K $161K $33.6K $20.1K L6 Senior Manager II $239K $168K $45K $26.1K L7 Director $319K $201K $77.9K $40.3K Посмотреть 3 Больше уровней

$160K Получайте по заслугам, а не по минимуму Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на $30K+ (иногда $300K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Последние данные о зарплатах

​ Фильтр таблицы Подписаться Добавить Добавить зарплату Добавить компенсацию

Компания Местоположение | Дата Название уровня Тег Опыт работы (лет) Общий / В компании Общая компенсация ( USD ) Оклад | Акции (год) | Премия Данные о зарплатах не найдены Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

Получать уведомления о новых зарплатах Экспорт данныхПосмотреть вакансии

HR / Рекрутинг? Создайте интерактивное предложение

График вестинга Основной Альтернативный 1 15 % ГОД 1 15 % ГОД 2 15 % ГОД 3 15 % ГОД 4 40 % ГОД 5 Тип акций RSU + Options В Comcast RSU + Options подлежат 5-летнему графику вестинга: 15 % переходит в собственность в 1st - ГОД ( 15.00 % ежегодно )

15 % переходит в собственность в 2nd - ГОД ( 15.00 % ежегодно )

15 % переходит в собственность в 3rd - ГОД ( 15.00 % ежегодно )

15 % переходит в собственность в 4th - ГОД ( 15.00 % ежегодно )

40 % переходит в собственность в 5th - ГОД ( 40.00 % ежегодно ) 25 % ГОД 1 25 % ГОД 2 25 % ГОД 3 25 % ГОД 4 Тип акций RSU + Options В Comcast RSU + Options подлежат 4-летнему графику вестинга: 25 % переходит в собственность в 1st - ГОД ( 25.00 % ежегодно )

25 % переходит в собственность в 2nd - ГОД ( 2.08 % ежемесячно )

25 % переходит в собственность в 3rd - ГОД ( 2.08 % ежемесячно )

25 % переходит в собственность в 4th - ГОД ( 2.08 % ежемесячно )

Какой график вестинга в Comcast ?

Получайте проверенные зарплаты на электронную почту Подписаться на проверенные Менеджер по разработке ПО предложения . Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше → Введите ваш email Введите ваш email Подписаться Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.